Attesa ma, allo stesso tempo, improvvisa. Un’accelerata sul fronte mercato che proietta la Juventus già alla prossima stagione, mentre quella in corso sta mestamente arrivando ai titoli di coda. Lunedì la dirigenza bianconera incontrerà Rafaela Pimenta, rappresentante di Paul Pogba, per esaminare la situazione del francese, valutare sostenibilità di un eventuale ritorno e provare a toccare le corde giuste, per convincere il centrocampista ad accettare un’offerta inferiore rispetto a quella che il Paris Saint-Germain avanzerebbe. La notizia ha creato dibattito sui social e diviso il tifo bianconero, tra chi non vede l’ora di rivedere Pogba in bianconero e chi, invece, ritiene l’operazione un tuffo nel passato che non porterebbe ad un reale upgrade nella rosa della Juventus. Inoltre, c’è anche chi sottolinea i problemi fisici del Polpo nelle ultime stagioni, confrontandolo in questo con il partente, e suo grande amico, Paulo Dybala.



Sfoglia la gallery per leggere i commenti