1









Tutti in bilico. Ma proprio tutti. E sono giorni in cui la Juve fa ogni tipo di valutazione sul futuro: chi dentro, chi fuori, chi può partire e magari generare una buona plusvalenza per poi reinvestire immediatamente sul mercato. Chi, soprattutto, può arrivare a migliorare una rosa che necessità di essere completata e in ogni reparto. Ecco perché il vociare su Donnarumma non si è fermato. Ecco perché la Juve, sul portiere rossonero, continua ad avere un occhio di riguardo.



LE POSSIBILITA' - Ma è un occhio interessato e non esattamente convinto di potercela fare. La richiesta di ingaggio che fa Mino Raiola ai rossoneri - di fatto, è stato il motivo per il quale si è bloccato tutto per il rinnovo - spaventa. Eccome. E per quanto i rapporti tra le parti siano buoni, e la possibilità di prenderlo a un prezzo minimo (pagando commissioni all'agente) sia concreta, bisognerà valutare ogni aspetto e ogni centesimo prima che la Juventus possa fare un passo in quella direzione. Non per ultima, la volontà del giocatore, non esattamente scontata dopo un rapporto così solido con Milan e milanisti. SU SZCZESNY - Una serata sciagurata, intanto, quella di ieri per Szczesny: nel 3-3 della sua Polonia sul campo dell'Ungheria, il portiere bianconero ci ha messo anche del suo, specialmente su uno dei tre gol subiti. Al momento, l'ex Roma non si sente in discussione a Torino: ha un contratto rinnovato un anno fa che lo porta a scadenza solo nel giugno del 2024. Altre tre stagioni sulla cresta dell'onda. E finché ci sarà Buffon alle sue spalle, la titolarità (con alternanza) sembra inamovibile...