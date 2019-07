Questo giovedì 4 luglio rischia di essere un crocevia fondamentale per il futuro della Juventus. Non soltanto per il ritorno di Gianluigi Buffon a Torino, dopo appena una stagione al Paris Saint-Germain, che nella giornata di oggi è pronto a sostenere le visite mediche, prima di firmare il contratto annuale a 1.5 milioni di euro più bonus che lo legherà nuovamente ai bianconeri.



TORNA SARRI - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, oggi è atteso al Training Center della Continassa anche Maurizio Sarri, che nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente a nuovo allenatore bianconero, dopo l'addio di Massimiliano Allegri a fine maggio. Le sue vacanze a intermittenza sono finite e, in vista del raduno della prossima settimana, Sarri inizierà a prendere confidenza con l'ambiente Juventus a partire dalle prossime ore.



CHI C'E' - Insieme al tecnico, ci saranno già diversi calciatori presenti a Torino. Aaron Ramsey vuole riprendersi al meglio dall'infortunio muscolare e prendersi un posto da titolare in vista della prossima stagione. Wojciech Szczesny e Mattia Perin sono al lavoro, con il secondo in partenza dalla Juventus dopo l'arrivo d Buffon. Soprattutto, però, Sarri avrà occasione di parlare con Douglas Costa, che fin da ieri si è presentato alla Continassa per lavorare duramente dopo una stagione a dir poco deludente. Per definire il futuro, tra campo e mercato, servirà un confronto approfondito tra le parti, a partire da domani.