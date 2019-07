Matthijs de Ligt è stato ufficializzato questa mattina a nuovo difensore della Juventus. Le visite mediche si sono tenute nella giornata di ieri al J-Medical, prima della firma sul contratto con i bianconeri per i prossimi cinque anni. E il club ha pubblicato oggi un video per caricare i tifosi con tutti i retroscena dei primi momenti di De Ligt alla Juventus. Questa mattina, infine, il primo allenamento agli ordini di Maurizio Sari, in attesa di partire per la tournée in Asia.