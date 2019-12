di Alessio Salerio

In un anno è cambiato tutto. Non è soltanto un modo di dire, quando si tratta di analizzare la Juventus alla vigilia di Natale del 2018 e del 2019. A partire dalla panchina: Maurizio Sarri ha preso il posto di Massimiliano Allegri e i bianconeri hanno iniziato una rivoluzione da cui difficilmente si potrà tornare indietro. Il bel gioco si è visto soltanto a fiammate in questo avvio di stagione, ma, a partire dal modo di allenarsi alla Continassa, è evidente che la filosofia Sarriana sia diametralmente opposta rispetto a quella del suo predecessore. Un cambiamento che richiede tempo e pazienza per essere assimilato, ma che già produce effetti evidenti, stando ad ascoltare le parole che tutti i protagonisti bianconeri hanno dedicato a Sarri fin da quando è arrivato a Torino. Tempo e pazienza, però, sono due concetti che il tifoso della Juventus fatica a ricordare in questo trionfale passato recente, fatto di vittorie a ripetizione e di una repulsione già dal primo ostacolo che si trova sul cammino tra i bianconeri e una qualsivoglia vittoria.



RIMPIANTO? - La sconfitta contro l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dello scorso anno ha aperto una frattura definitiva tra la Juventus e Allegri e l'esonero al termine della scorsa stagione è arrivato di conseguenza, nonostante l'ottavo scudetto consecutivo messo in bacheca. Alla prima sconfitta di un certo valore, in Supercoppa Italiana contro la Lazio, però, i tifosi bianconeri sono tornati a rimpiangere il tecnico livornese, chiamando a gran voce il suo ritorno al posto di un Sarri già sulla graticola. Dimenticando, però, che lo stesso Allegri non è stato esente da sconfitte nella competizione, anche più clamorose rispetto a quella di domenica in Arabia Saudita. Non quella del 2014 contro il Napoli ai rigori, perché gli azzurri erano anche più forti rispetto alla Lazio attuale. Il Milan versione 2016, però, era di gran lunga inferiore alla Juventus, così come gli stessi biancocelesti un anno più tardi, quando Allegri perse la seconda Supercoppa di fila, prima di torna a vincerla a Gedda il 16 gennaio di quest'anno.



