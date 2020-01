Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Cies (Osservatorio Internazionale di Studi sullo Sport) ha pubblicato la classifica dei giocatori più costosi al mondi. Il valore, tuttavia, viene calcolato sulla base di un particolare algoritmo, che rende la classifica attendibile, ma da valutare con le dovute attenzioni. Il re di questa lista - attenzione - non è né Messi né Ronaldo, bensì Kylian Mbappé, la cui valutazione è stata stimata intorno ai 265 milioni di euro: per intenderci, l'equivalente di 130 ville a Los Angeles, a voi le considerazioni. Il primo italiano della classifica - la qual cosa può interessare alla Juventus - è Zaniolo, il cui costo è stato stimato intorno agli 86 milioni, cifra che lo colloca alla 37esima posizione. Ronaldo è solo quarantanovesimo, mentre in top ten c'è un argentino... e non è Dybala. Infatti, al decimo posto c'è Lautaro Martinez, con i suoi quasi 116 milioni. L'ex Racing è l'unico giocatore della Serie A in una top ten dominata dai giocatori della Premier.

Ciò che fa specie di questa lista, e che in un certo senso ne discute l'effettiva corrispondenza ai valori reali, è la presenza di Paquetà, valutato ben 57 milioni. Per intenderci, Dybala viene valutato 91.