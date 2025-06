Le ultime sul futuro di Osimhen: 'Aumentano le possibilità...'

Getty Images

Il Galatasaray continua a sorprendere sul mercato e ora guarda con decisione al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente al centro di diverse voci di mercato, potrebbe clamorosamente restare in Turchia. A confermarlo è stato il vicepresidente del club, Ibrahim Hatipoglu, in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo AS. “Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo insieme all’agente italiano George Gardi. Non è un processo facile, ma ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray”, ha dichiarato.

Il club turco è intenzionato a trattenere il bomber, reduce dal rifiuto di una ricchissima proposta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, che lo aveva individuato come rinforzo principale per l’attacco. Il no di Osimhen alla destinazione saudita ha aperto nuovi scenari, con il Galatasaray pronto a studiare una soluzione che possa convincere anche il Napoli.Il nodo principale resta la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida però solo per l’estero. I turchi lavorano a una formula alternativa, ma l’ottimismo cresce: il sogno Osimhen potrebbe davvero diventare una solida realtà per i tifosi giallorossi.