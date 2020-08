Come sappiamo, domani ci sarà l'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang da cui scaturirà il futuro della panchina dell'Inter. Stasera Sky Sport ci informa che il faccia a faccia non sarà collegiale ma avverrà direttamente tra Conte e Zhang, senza nessun altro. Il presidente nerazzurro ribadirà la sua volontà di andare avanti con l'allenatore leccese, ma senza potergli garantire tutte le richieste che ha avanzato. Al che Conte deciderà se vorrà andare avanti o intavolare una trattativa per il "divorzio" (il contratto scade nel 2022). Il nome più caldo per succedergli è quello di Massimiliano Allegri.