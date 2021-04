Il rumor di mercato che ha fatto più scalpore in questi giorni è l'incontro tra Mino Raiola e Alf Inge Haaland con la dirigenza del Barcellona, per parlare naturalmente del futuro di Erling Haaland, per il quale ci vogliono 150 milioni di euro per strapparlo al Borussia Dortmund. A tal proposito arrivano un paio di notizie molto diverse tra loro.



IL NASCONDIGLIO - Haaland sr. ieri ha tentato di sfuggire ai giornalisti nascondendosi per mezz'ora nei bagni dell'aeroporto El Prat. Tuttavia fotografi e telecamere sono rimasti pazientemente appostati e alla fine sono riusciti a immortalarlo.



LA VERSIONE DI PEP - Nel mentre, sponda Manchester City (avversario del Borussia peraltro ai quarti di Champions) mister Guardiola dice: "Non so cosa succederà, ma a questi prezzi non compreremo nessun attaccante. Non possiamo permettercelo perché dobbiamo stare attenti ai bilanci come tutte le società in questo periodo. In questo momento ci sono più possibilità che non arrivi nessuno".