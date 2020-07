La Juve sta valutando anche David Alaba per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione. Il difensore austriaco del Bayern Monaco è stato proposto dai suoi agenti, che stanno parlando con quasi tutti i top club europei per capire quale possa essere la destinazione giusta per l'austriaco. Juve ma non solo quindi, secondo il Daily Mirror, oltre all'idea Inter, il Manchester City di Pep Guardiola, altro club al quale è stato offerto, si sta interessando al giocatore. Guardiola e Alaba hanno già lavorato insieme dal 2013 al 2016, quando l'allenatore era sulla panchina del Bayern.