Dopodomani sera, dopo una breve sosta natalizia, la Juventus tornerà a giocare all'Allianz Stadium, ospitando l'Udinese per la 15^ giornata di Serie A. Andrea Pirlo, che finora ha dovuto fare i conti a più riprese con i problemi fisici dei suoi giocatori, avrà finalmente l'intero organico a disposizione. Tranne per un elemento, che però non occupa l'infermeria e tornerà a disposizione domenica per il Milan: sarà assente contro la squadra di Gotti il terzino colombiano Juan Cuadrado, che ha rimediato una giornata di squalifica venendo espulso nella partita persa contro la Fiorentina prima di Natale.