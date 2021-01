La Juventus sta per affrontare la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia. Un match da vincere, nel quale potranno mettersi in mostra anche diverse "seconde linee" bianconere. Una sfida da portare a casa per guadagnare l'accesso alla semifinale contro l'Inter. Come sempre prima di ogni partita della Juve, vi presentiamo la gallery con tutte le immagini del pre-gara. Dall'ingresso delle squadre all'Allianz Stadium fino alle emozioni del campo, nelle battute precedenti al fischio d'inizio. Calcio d'avvio alle 20.45, intanto entrate in clima insieme a noi!