La Juventus, sta preparando la sfida contro il Milan in programma domani sera a San Siro e si allenerà nel pomeriggio. La seduta sarà preceduta dalla consueta conferenza stampa di vigilia di Maurizio Sarri alle 13:45. Per il match contro i rossoneri, il tecnico dovrebbe optare per il ritorno al 4-3-1-2. Giocheranno dal primo minuto Buffon, Rugani, De Sciglio, Ramsey e Dybala. Dal JTC arriva anche una bella notizia, infatti nel pomeriggio è stata organizzata un'amichevole con il Chisola per testare le condizioni di Giorgio Chiellini, sempre più vicino al rientro in campo.