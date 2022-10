Share







di Cristiano Corbo, inviato a Lisbona

É la vigilia di Benfica-Juventus, la partita che potrebbe decretare l'eliminazione dei bianconeri in Champions League .La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo risultato possibile - ovvero la vittoria - per tenere vive le speranze di qualificazione mentre ai portoghesi basta un punto per raggiungere gli ottavi. Nonostante ciò, il tecnico del Benfica, Schmidt, ha riconosciuto la forza della Juventus soffermandosi in particolare su Manuel Locatelli. Ultime speranze europee quindi per la Juve che se le giocherà in uno stadio che si prospetta sold-out.



Ecco le ultime dal nostro inviato a Lisbona, Cristiano Corbo.