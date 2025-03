Le ultime 5 vittorie per un sogno: la Juventus ci crede soprattutto per questa ragione

AFP via Getty Images

La rimonta della Juventus, fino a questo punto

Il sorriso di, la smorfia di, l’ottimismo di. Nessuno lo dice apertamente, ma tutti lo sognano da lunedì notte. L’obiettivo dichiarato della Juventus resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma la classifica inizia a suggerire scenari impensabili fino a poche settimane fa. Una rimonta tira l’altra:Nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato una simile escalation dopo la sconfitta del 29 gennaio al Maradona e il -16 dall’allora capolista Napoli, ridotto a -14 nel turno successivo prima della serie di cinque vittorie consecutive. In 33 giorni la Juventus è passata dall’inferno al paradiso, da un distacco in doppia cifra alle attuali distanze: l’Inter è avanti ora di 9 punti, il Napoli di 5, l’Atalanta di 3.Quindici punti raccolti contro Empoli, Como, Inter, Cagliari e Verona. Una rimonta silenziosa, mentre all’esterno si discuteva delle eliminazioni nei playoff di Champions e ai quarti di Coppa Italia. Il calcio cambia in fretta: nel giro di pochi giorni la squadra è passata dal confronto con Motta e la dirigenza dopo l’umiliante sconfitta contro le riserve dell’Empoli, all’idea – folle ma affascinante – di un finale di stagione clamoroso.Il campionato si chiuderà il 25 maggio, ma il sogno nel cassetto è un altro “5 maggio”, un trionfo in extremis contro ogni pronostico. La priorità rimane la Champions, accumulare più punti possibile nelle undici partite restanti è l’unico obiettivo dichiarato. Poi, se le altre dovessero rallentare...Alla Continassa i calcoli si fanno per i traguardi concreti, non per le illusioni: la quota Champions è fissata a 70 punti, il resto si vedrà. E adesso, da Motta in giù, la parola d’ordine è una sola: Atalanta. Domenica la Dea arriverà allo Stadium e batterla significherebbe agganciare il terzo posto.