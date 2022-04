8







di Luca Bedogni

Uno guarda distrattamente Juve-Fiorentina, magari solo gli highlights, e vede il gollettino finale di Danilo a due passi dalla porta. Non ci vuole uno forte a buttarla dentro da lì, si dirà. Già. Invece il gol di Danilo merita di essere ripreso e guardato ai raggi X. Ma non per fare i sofisti. Punto primo, perché scopriremo tante cosette decisive interessanti, in secondo luogo perché quel gol ha portato a compimento un tema tattico ben preciso della partita. Fidatevi, non sto esagerando. E poi questa dei terzini schierati a centrocampo è una moda sempre più diffusa. Anche senza andare a scomodare il Pirlo dello scorso anno (che già ce lo metteva lì, Danilo), o addirittura Kimmich, i falsi terzini di Guardiola e il capostipite Lahm, basta guardare cosa fa Thiago Motta nello Spezia con i vari Bastoni, Sala o Salva Ferrer. D’accordo, son funzioni diverse, e spesso ci si arriva per necessità, però dei vantaggi si scoprono giocando. Lo sa bene Allegri dopo Juventus-Fiorentina. Vediamo nella gallery in che senso.