Che la stagione 2020/2021 sarebbe stata particolare lo immaginavano un po' tutti gli addetti ai lavori. Forse, però, non ci si aspettava che i valori in campo si sarebbero ribaltati in questo modo; Paulo Dybala è stato eletto MVP della stagione scorsa mentre oggi appare l'ombra del calciatore ammirato in precedenza. A raccontare le difficoltà in questo inizio di stagione sono i numeri, raccolti oggi da La Gazzetta dello Sport: "Lo scorso anno è stato il calciatore della Serie A con la più alta percentuale di passaggi riusciti (88%) e il secondo per occasioni create (2,1 a match) e dribbling riusciti (65). Ha segnato 8 volte sullo 0-0, come Immobile e meno solo di CR7 (11)". Quest'anno, invece, La Joya ha giocato solo 663 minuti ed è andato a segno in due occasioni: contro il Genoa in Serie A e contro il Ferencvaros in Champions League.