Continua la trattativa tra Juventus e de Ligt per il rinnovo. La cornice è nota: i bianconeri vorrebbero allungare il contratto del centrale olandese che, da parte sua, chiede un netto taglio alla clausola rescissoria. In tutto ciò, i mal di pancia espressi dal ritiro dell’Olanda e gli occhi puntati di diversi club di Premier League, su tutti Chelsea e Liverpool.



Intanto, la compagna di de Ligt, Annekee Molenaar, con le foto pubblicate sui social, dimostra di essere particolarmente legata a Torino.



