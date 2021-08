Il Corriere dello Sport analizza le prestazioni dinel precampionato della Juve: lo spagnolo si è calato bene negli schemi di Allegri e anche contro il Barcellona, nonostante il ko per 0-3, è piaciuto all'allenatore. Lo spagnolo è sempre stato in movimento lì davanti con corsa, dribbling, sterzate e inserendosi negli spazi. Max conosce bene Morata e sa come gestirlo sia dentro che fuori dal campo, una delle sue prime richieste è stato il rinnovo del prestito.