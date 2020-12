Ieri vi abbiamo riportato il lungo messaggio di Gigi Buffon su Instagram, nel quale non accampava scuse per i risultati non esaltanti, ammetteva che non è esattamente la fine 2020 che i giocatori della Juventus avrebbero voluto e sottolineava l'importanza dei tifosi e di un cambio di rotta da parte della squadra. In serata gli ha fatto eco la sua riserva Carlo Pinsoglio, con un messaggio molto simile. E una promessa: "Ora pensiamo subito a rialzare la testa, ricaricare le batterie e tornare in campo più carichi di prima. Perché siamo la Juve, non lo dimentichiamo mai!"