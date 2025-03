'Le scelte su Szczesny e Danilo sono state forzate'. I motivi di bilancio dietro le decisioni di campo

AFP via Getty Images



Ma la Juventus ha raddoppiato la posta

La proprietà della Juventus ha dimostrato fin dall’inizio dell’estate la volontà di rilanciare il club, affidando a Cristiano Giuntoli il compito di rinnovare profondamente la squadra. L’obiettivo era chiaro: ridurre il monte ingaggi e, contemporaneamente, investire per fornire a Thiago Motta una rosa competitiva per un progetto triennale.Nel corso di dieci mesi, il club ha operato una drastica riduzione degli stipendi più pesanti, rescindendo i contratti di Wojciech, Paul, oltre a cedere Federico Chiesa al Liverpool dopo settimane di allenamenti a parte. Questi movimenti hanno permesso alla Juventus di essere protagonista sul mercato italiano, investendo circa 200 milioni di euro in nuovi innesti. Tra gli acquisti principali, spiccano Teundall’Atalanta per 51,3 milioni,dall’Aston Villa per 50 edalla Fiorentina per 33 milioni, tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio. Complessivamente, sono stati inseriti nove nuovi giocatori in rosa, ma non tutti hanno reso secondo le aspettative.

Le difficoltà della Juventus in stagione non sono dipese solo dall’adattamento dei nuovi arrivati, ma anche da una serie di infortuni che hanno pesantemente condizionato la squadra. A Torino si è abbattuta una vera e propria maledizione fisica, con gli infortuni ai legamenti crociati di Gleisone Juane numerosi problemi muscolari. A novembre,si è trovato a gestire gare con appena una dozzina di giocatori di movimento disponibili, complicando ulteriormente il percorso dei bianconeri. Nonostante gli investimenti e le ambizioni, il progetto Juve ha incontrato ostacoli che hanno reso più complesso il rilancio sperato.