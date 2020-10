7









Paulo Dybala sorride. Sulle foto. In particolare su quella che la Juventus ha usato per il report dell'allenamento di ieri, possibile indizio in vista della gara con la Dinamo Kiev. Sorrisi. Sì, passati. Perché dopo la panchina con il Crotone l'argentino non è per niente felice. Se la prende con la sorte per l'infortunio muscolare che l'ha frenato nel finale della scorsa stagione e l'inizio di questa, ma anche con Andrea Pirlo, che nelle ultime partite l'ha fatto accomodare in panchina senza mai mandarlo in campo. Non finisce qui però, perché Paulo ce l'ha anche con la società che ancora non l'ha accontentato sul rinnovo del contratto: Dybala è convinto di esserselo meritato a suon di gol e giocate decisive, ma ad oggi la fumata bianca non sembra nemmeno imminente.



IL RETROSCENA - La panchina di Dybala a Crotone ha fatto discutere i tifosi sui social, con l'attaccante che ha letto tutto in silenzio dai suoi profili. Anzi, mica tanto in silenzio: nell'ombra, l'argentino ha messo qualche like a chi si interrogava sulla sua presenza allo Scida per poi non giocare. Un copia e incolla di quello che era già successo a Roma. Secondo un retroscena svelato da Calciomercato.com Paulo non è riuscito a trattenersi per la frustrazione e nel tunnel dello stadio si è sfogato con Paratici per un'altra partita vissuta in panchina per tutti i 90'. IL CONTRATTO - Dybala non si è sentito abbastanza tutelato e non dimentica quando un anno fa la Juve l'aveva praticamente venduto. Il grande nodo è rappresentato dal rinnovo del contratto, che dovrebbe essere un nuovo punto di partenza per fare di Paulo l'uomo immagine post Ronaldo con tanto di numero dieci sulle spalle. Una trattativa che va avanti da prima del lockdown ma che in estate si è bloccata con la forbice sempre più larga tra domanda e offerta. La scadenza del contratto però si avvicina, e il rischio che corre la Juve è quello di doverlo accontentare per non perderlo a zero. Sia a livello economico che in campo, dove l'argentino vuole un ruolo centrale anche con Andrea Pirlo in panchina. In settimana è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza e l'agente del giocatore Jorge Antun. Per un Dybala che sorride, ma solo all'apparenza.