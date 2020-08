Andrea Pirlo si è a malapena seduto sulla panchina della Juventus e già si parla delle sue idee, dei cambiamenti che apporterà alla formazione bianconera, di difesa a 3, Peeters in prima squadra... E si trova lì senza alcuna esperienza da allenatore! Questo deve aver pensato chi ha ideato l'hashtag #PirloInventa che sta spopolando su Twitter: una sfilza di umoristiche affermazioni in cui si attribuiscono al nuovo allenatore della Juve delle pratiche o delle invenzioni "scontate", dandogli ironicamente il merito di averle ideate. Della serie: "Le ruote sotto alle auto furono un'idea sua", "Lui si serve di un aggeggio per stare in contatto con le altre persone: lo chiama 'telefono cellulare'", o ancora "Fu lui il primo a dire 'non esistono più le mezze stagioni'".

SOVVERTIRE I PREGIUDIZI - Insomma, inizia anche sotto il segno dello sfottò social l'avventura di Pirlo alla Juventus. Una motivazione in più per zittire gli ironici utenti, per lo più interisti e milanisti, portare a casa i risultati e dimostrare di essere all'altezza dell'importante ruolo conferitogli dalla società.