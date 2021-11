La Juventus è andata in vantaggio di autorevolezza contro lo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium. E piuttosto... autorevole è l'esultanza sfoggiata da Paulo Dybala, autore del gol, per l'occasione.All'epoca fu un gesto di ironia, raffinata e plateale al contempo, per contestare un gol ingiustamente annullato. Stavolta la rete è validissima e per la Joya si tratta semplicemente di un tributo a Platini, che questa sera ha superato per numero di gol con la maglia bianconera (105, contro i 104 del francese, agganciando Johnall'11esimo posto della classifica all-time dei marcatori della Juventus).