Paulo Dybala tocca oggi la presenza numero 224 con la maglia della Juventus, le stesse di un certo Michel Platini, come il quale Dybala ha segnato 68 gol in Serie A. Una piccola fetta di storia della Juve, insomma, appartiene anche all'attaccante argentino ed i numeri sono li a dimostrarlo. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport titola proprio "Le Roi Dybala" mentre su Il Corriere dello Sport c'è un'intervista a Spillo Altobelli che avvisa Sarri: "Lo scudetto non basta", dice l'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale. Nella gallery le prime pagine dei giornali sportivi italiani ed europei.