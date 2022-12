Una gestione sfrontata e arrogante. Un Libro Nero che ha cambiato drasticamente anche la percezione del lavoro fatto dalla Juventus. Quella sì di, ma gestita in maniera particolarissima dall'ex capo dell'area sportiva,. Il racconto è di, prima braccio destro e poi erede di quella posizione: viene fuori un talent scout incredibile, ma allo stesso tempo uno "squalo della finanza" calcistica. Ha gonfiato valutazioni di mercato. Ha esagerato in ogni sua mossa. E' stato - racconta La Stampa - "sedotto dal potere fino a confonderlo con l'onnipotenza".Lo stesso Cherubini aveva scritto di un utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali. Del- o comunque del piano per ottenerlo - a dir poco disastroso. La generazione di calciatori era stata distrutta, c'erano stati acquisti con poco senso. E dal punto di vista personale, stravaganze da romanzo: su tutti, gli orari non rispettati e le riunioni da podologo o in sauna. "Una sindrome da re", impossibile da frenare. Racconta il ds bianconero: "Con Fabio non si poteva ragionare.Quando è andato via ha avuto carta libera. Io gliel’ho detto più volte: qui stiamo esagerando. Cioè è una modalità lecita ma hai spinto troppo. E lui rispondeva: a noi non importa. O fai 4 o fai 10, nessuno ti può dire nulla".Alla fine, qualcosina gli è stato detto. Più di qualcosina. Lo stesso atteggiamento era stato notificato da Bonucci - "cosa può succedere per due stipendi?" -, così come al dg del Pisa, Corrado, al quale aveva raccontato il modus operandi sul mercato già adottato con Genoa, Sassuolo e non solo. In più, va aggiunta la- nessuno strascico giudiziario, ma la controprova di come volesse tutto e subito - e ovviamente il maxi affare. Marotta, "bravo a frenarlo", aveva avanzato qualche dubbio; Paratici era il visionario che avanzava. Verso il sole. E fino a bruciarsi. "Ci siamo allargati troppo", diceva Agnelli a Elkann. L'ha fatto soprattutto l'attuale direttore del Tottenham.