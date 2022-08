Archiviato il big match contro la Roma, quest'oggi la Juve è subito tornata in campo agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare la sfida di mercoledì contro lo Spezia. Esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per quella di costruzione della manovra poi, con, a concludere, prove tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross: questo il menù di giornata, come da report ufficiale del club, di cui hanno avuto un assaggio anche Angel Di Maria, Leonardo Bonucci e Nicolò Fagioli, tornati parzialmente in gruppo dopo i rispettivi infortuni.



IL VIDEO - Ed è stata la Juve stessa a offrire la possibilità di uno sguardo "esclusivo" al lavoro alla Continassa, attraverso un video che permette di "sbirciare" la squadra per poco più di cinque minuti scoprendo alcuni simpatici retroscena. Come le richieste di Massimiliano Allegri ai giocatori impegnati nel provare il tiro, o il divertente commento di Mattia Perin all'indirizzo dell'ultimo arrivato, dopo un due violenti colpi di testa su assist di Matias Soulè: "Ti mangio, Milik!". E ancora, i tanti tentativi verso la porta di uno scatenato Weston McKennie, sempre pronto a esultare per un gol, e l'intraprendenza dei più giovani. Qui sotto il video integrale.