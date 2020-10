Il giornalista di nota fede napoletana Raffaele Auriemma ha reagito alla decisione del Giudice Sportivo: “Ma che bello, è arrivato l’esito del giudizio di Mastrandrea, il Giudice Sportivo, che ha assegnato il 3-0 e la penalizzazione al Napoli anche di un punto in classifica. Evviva, evviva, evviva lo sport. Evviva la giustizia. Evviva anche il rispetto delle regole, quelle che prevedono il rinvio della partita nel momento in cui c’è una ragione di causa maggiore che non permette di presentarsi su un campo di calcio per giocare una partita. Non oso immaginare cosa scatenerà Aurelio De Laurentiis per reagire a questa ingiustizia palese. È l’ennesimo atto di protervia, perché quando c’è qualcuno che viola un patto, un gentlemen agreement tra tutte le società come il Napoli avrebbe fatto, ecco subito la risposta immediata, con la scure che viene calata per mano del Giudice Sportivo, che ha preso indicazioni dai presidenti bravi, quelli che contano nel calcio italiano, che gli avevano detto come fare. Doveva punire il Napoli, doveva essere una sentenza esemplare affinchè nessun altro si permettesse mai di contattare l’Asl territoriale per controllare l’esito dei tamponi, oppure per verifica il livello di contagio all’interno di una squadra”. Anche Carlo Alvino ha twittato in merito: “Abbiate fede… stavolta giustizia ritardata non sarà giustizia negata”. E ancora: “Nulla di nuovo sotto al sole. Solo l’ennesima conferma di quanto andiamo dicendo da tempo. Ma abbiate fede non finirà così. Alla fine la giustizia (magari anche fuori dai confini) trionferà! Forza Napoli sempre e nun c’accire nisciuno!”