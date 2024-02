Dopo la sconfitta nel ‘derby d’Italia’, lacerca il pronto riscatto nel monday night della ventiquattresima giornata. All’Allianz Stadium arriva un’risucchiata in piena lotta salvezza. La sconfitta dello ‘Stadio Giuseppe Meazza’ è dura da digerire per i torinesi che ora si trovano a -4 dall’Inter capolista e con una partita in meno. L’ottima stagione della Juventus può comunque riservare tante altre sorprese in positivo, ma occorre non sbagliare partite come quella contro i friulani. La Vecchia Signora giocherà sapendo già il risultato di, da valutare se questo possa essere un vantaggio o meno. Dall’altra parte c’è l’Udinese che non può permettersi di presentarsi a Torino in maniera arrendevole. Gli uomini di Gabriele Cioffi stanno affrontando una stagione difficilissima e anche in partite come queste hanno l’obbligo di ottenere il massimo. Una sfida tra squadre bianconere che in questa stagione stanno affrontando situazioni ben diverse.- La Juve ha il dovere di rimanere in scia dell’Inter cercando anche di approfittare di eventuali passi falsi dei nerazzurri. All’Allianz Stadium la Vecchia Signora è chiamata a ripartire subito. Una vittoria dei torinesi è quotata da Betclic a 1.42, un pareggio a 4.42 ed un successo dei friulani a 7.75. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.95, mentre l’Under 2.5 a 1.76.- Il 7 gennaio 2023, Juventus e Udinese si sono affrontate per l’ultima volta all’Allianz Stadium. I piemontesi vinsero con il risultato di 1-0. La ripetizione esatta di quel risultato è considerata anche l’attuale ipotesi più probabile ed è quotata da Betclic a 6.00. Il 2-0 in favore dei padroni di casa è quotato da Betclic a 6.40, mentre l’1-1 a 9.40 (Sisal lo quota a 9.00).- Dusan Vlahovic è diffidato ed ha anche un piccolo problema all’adduttore. Un suo impiego dal primo minuto è in forse. Una rete del serbo è comunque quotata da Betclic a 1.78. Arkadiusz Milik è pronto a prendere il suo posto. Un gol del serbo è quotato da Betclic a 2.60. Il tutto senza dimenticare Federico Chiesa, una cui rete è quotata da Betclic a 2.80. L’Udinese è pronta ad affidarsi nuovamente alla coppia formata da Lorenzo Lucca e Florian Thauvin. Un gol dell’italiano è quotato da Betclic a 4.70, mentre uno del francese a 5.50.