di Nicola Balice

Si chiamano, tecnicamente, “compensi da riconoscere agli agenti Fifa in caso di permanenza del tesseramento di singoli calciatori, di sottoscrizione di rinnovi del contratto economico o di altri servizi prestati”. Nei fatti sono degli incentivi alla permanenza, o dei disincentivi alla fuga. Quelli che la Juve ha concordato di corrispondere agli agenti di tutta una serie di giocatori al momento dell'ingaggio o dell'ultimo rinnovo di contratto. Un modo come un altro per spalmare le spese legate agli oneri accessori, ma anche per blindare a doppia mandata tutta una serie di elementi. Arma a doppio taglio che ora si sta rivelando un ulteriore ostacolo da superare per completare delle cessioni già particolarmente complesse. Un po' perché la crisi non fa sconti a nessuno, un po' perché i giocatori in vendita sono reduci da una o due stagioni negative. Ed essendo spesso vincolati già da ingaggi pesanti, queste cifre (spesso importanti) rischiano di rendere ancor più “invendibili” alcuni elementi. Quote pesantissime per gli agenti di Aaron Ramsey, Wojciech Szczesny e Alex Sandro, chi più e chi meno assolutamente sacrificabili. Ma restano voci significative anche quelle legate a tanti altri elementi della rosa bianconera. Scopri tutto nella gallery dedicata.