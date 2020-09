di Nicola Balice

Un'amichevole dal sapor di partitella, quindi ogni indicazione va presa con le molle. Ma la prima Juve di Andrea Pirlo è già apparsa diversa da quella di Maurizio Sarri. E pure da quelle ancora più lontane targate Max Allegri e Antonio Conte. Forse da ognuna di loro ha tenuto qualcosa, ma nel test con il Novara è emersa la volontà di voltare pagine, per quanto manchi ancora parecchio per definirla vera Juve: il centravanti ovviamente, qualche altro acquisto nel caso in cui si sbloccasse il mercato in uscita, infortunati illustri come Matthjis de Ligt e Paulo Dybala, solo per fare qualche esempio. Intanto qualcosa è cambiato e ci sono almeno quattro mosse apparse già evidenti nella Juve di Pirlo per fare in modo che fin dalle prime battute possa essere davvero la Juve di Pirlo.