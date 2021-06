di Nicola Balice

Il tempo dei regali è finito. Alla Juve la nuova linea è chiara, non si verseranno più buonuscite milionarie per spingere via giocatori fuori progetto, non si pagherà più lo stipendio pesante di elementi costretti ad andare via in prestito non avendo in questo momento mercato sufficiente per generare plusvalenze. Così, al di là dell'operazione Locatelli e della caccia a una punta, si procederà in entrata solo nel caso in cui verranno sbloccate le cessioni. In difesa arriverà un altro centrale solo dopo Demiral lascerà e al giusto prezzo Rugani, altrimenti si proverà a recuperare l'ex Empoli. Sulla sinistra si dovrà prima risolvere il futuro dei vari Frabotta, Pellegrini e De Sciglio, magari pure Bernardeschi prima di inserire un vice Alex Sandro. Così si arriva al futuro di Perin, da trattenere fino a prova contraria. E a centrocampo, dove non basterà una cessione per permettere alla Juve di investire su altri giocatori, che pure servirebbero e vengono cercati. In tutto questo per il momento rimangono tre-quattro le situazioni che potrebbero cambiare completamente il volto del mercato bianconero, per il peso che hanno a bilancio o per la liquidità che potrebbero generare. Da Cristiano Ronaldo in poi. Scoprile tutte in gallery