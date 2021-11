Dopo l'ufficialità, sono arrivate le prime parole dicome nuovo allenatore del. In un post su Instagram, l'ex centrocampista blaugrana ha scritto: "Torno a casa. Torno nel posto che mi ha visto crescere, torno nel club della mia vita. Non posso descrivere con parole l'emozione che sento nel tornare a difendere questo stemma che porto cucito nel cuore, sentire ancora come vibra da dentro il Camp Nou e tornare ad ascoltare la voce che viene dall'animo di questa grande tifoseria. So di arrivare in un momento difficile, ma affronto questa sfida con grandissimo entusiasmo. Lavorerò e lotterò affinché insieme possiamo raggiungere il posto che ci spetta. Grazie Barcellona per aver avuto di nuovo fiducia in me e a tutti i tifosi che hanno creduto che dovessi assumermi questa importante responsabilità. La storia continua...".