Daniele Rugani volta pagina: dopo cinque stagioni in bianconero il difensore classe '94 si è trasferito al Rennes in prestito. Ecco le sue prime parole ai canali ufficiali del club: “Ci sono molti motivi che mi hanno spinto a venire qui, sia per motivi personali che sportivi. Voglio sentirmi di nuovo protagonista e utile per una squadra. Cercavo una nuova sfida, questa è stata l'occasione perfetta. Il Rennes ha un progetto ambizioso ed è una squadra che migliora costantemente, nelle ultime stagioni ha raggiunto ottimi risultati. Sicuramente la possibilità di fare la Champions ha influito sulla scelta. Il ds Florian Maurice e Julien Stéphan mi hanno convinto a venire qui ma senza promettermi nulla, si deve sempre lottare per meritarsi il posto". LIGUE 1 - "E' un campionato molto complicato, fisico e con un'alta intensità. Per un difensore italiano forse è ancora più duro. In Italia c'è molta tattica, qui più fisicità e velocità. E' un campionato difficile, lo dimostrano anche il cammino delle francesi in Champions. Ho parlato con Buffon e Rabiot che mi hanno parlato molto della Ligue 1. Gigi era contento perché convinto che questa fosse la scelta giusta per me, mi ha raccontato del Rennes spiegandomi che è una suqadra organizzata e difficile da affrontare. Qui l'atmosfera è fantastica e hanno uno stadio molto bello, come pochi in Italia. La Champions League è una vetrina, ogni anno ci sono sorprese: faremo valere le nostre qualità".