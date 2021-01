Nella giornata di oggi la Juventus ha annunciato l'acquisto di Christopher Lungoyi dal Lugano. Attaccante svizzero classe 2000, è nazionale Under 20 e andrà a rinforzare l'Under 23 di Lamberto Zauli. Ecco le sue prime parole dopo la firma sul contratto: "Sono felice di far parte di questa grande società - ha detto il ragazzo sui suoi profili social - Grazie al mio procuratore e alla mia famiglia che mi è sempre vicino. Sono molto contento della fiducia ricevuta dal club e farò del mio meglio per ripagherò. FORZA JUVE".