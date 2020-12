Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani non potevano che aprire con Paolo Rossi, l'eroe di Spagna '82 venuto a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì. "Il migliore" titola il Corriere dello Sport con una foto in bianco e nero di Pablito a braccia alte. Lui in tutta la prima pagina, non c'è spazio per altre notizie. Stessa scelta editoriale adottata da Tuttosport, dove stavolta la foto è a colori, con Rossi in maglia azzurra che festeggia dopo un gol: "Per sempre" titola il quotidiano.