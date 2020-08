7









Dopo i guai con il Barcellona che ha aperto un procedimento nei suoi confronti, e l'incidente vicino Girona che gli è costato una denuncia penale, il brasiliano Arthur Melo vuole voltare pagina e si prepara alla nuova avventura con la Juventus. Il 1° settembre inizia ufficialmente il contratto con i bianconeri, lunedì è previsto il suo arrivo a Torino per i primi allenamenti con la nuova maglia. La battaglia legale con il Barcellona - che non ha preso benissimo la scelta del giocatore di non presentarsi agli allenamenti pre Champions - rischiava di far slittare anche il suo arrivo in Italia, ma come riporta La Gazzetta dello Sport la situazione si è risolta con rescissione del contratto anticipata di qualche giorno.



ATTESO A TORINO - Trovato l'accordo, ora mancano solo le firme: Arthur è sicuro di ottenere un nulla osta che però deve ancora arrivare e il ritardo è dovuto anche alla situazione delicata che sta vivendo il Barça in questi giorni dopo il brutto ko con il Bayern Monaco. Da lunedì prossimo però Arthur sarà a Torino per i primi allenamenti sotto lo sguardo attento di Andrea Pirlo, che dovrà valutarlo e decidere se dargli in mano le chiavi della regia o schierarlo come mezz'ala. Arthur vuole mettersi il recente passato alle spalle e iniziare la nuova avventura con la mente sgombra, senza brutti pensieri.



LA ROTTURA COL BARCELLONA - Dare il tutto per tutto per la nuova maglia, convincere allenatore e dirigenza che la scelta di scambiarlo con Pjanic (il brasiliano è stato valutato 72 milioni, l'ex Roma 60) è stata un'intuizione giusta. Quello pre Juve non è un momento positivo per Arthur: prima c'è stata la rottura col Barcellona per essere rimasto in vacanza in Brasile mentre Messi e compagni si allenavano per le Final Eight di Champions a Lisbona (poi durate poco, con il brutto 2-8 subito contro il Bayern) e il presidente Bartomeu che era diventato una furia: "E' un comportamento inaccettabile, abbiamo aperto un procedimento per l'assenza ingiustificata".



L'INCIDENTE - Poi l'incidente in macchina avvenuto la notte tra il 16 e il 17 agosto a bordo della sua Ferrari, che si è schiantata contro un lampione nei pressi di Palafrugell, in provincia di Girona. Al giocatore non è successo nulla di grave, ma quando la polizia l'ha sottoposto all'alcol test il risultato era 0,55, più del limite consentito dalla legge (0,50). E così per il centrocampista è scattata una denuncia penale. L'entourage del giocatore ha riportato la propria versione, secondo la quale l'incidente non sarebbe stato causato dall'alcol ma da una "foratura fortuita di una gomma". Fatto sta che ora il brasiliano vuole voltare completamente pagina, dopo un periodo negativo è pronto a ritrovare il sorriso in bianconero: Arthur alla Juve, l'avventura sta per cominciare.