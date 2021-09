"Le persone pagano e meritano rispetto. Punto. #DAZNOUT"Questo il tweet pubblicato da Lapo Elkann durante Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, match validi per la 5^ giornata di Serie A e che si stanno concludendo in questi minuti. Il cugino del presidente bianconero Andrea Agnelli si è scagliato così a mezzo social con la piattaforma streaming che detiene i diritti di trasmissione del campionato, rea ancora di non offrire un servizio che funziona al meglio.