Tornato a Torino insieme a Georgina e ai figli dopo aver trascorso la sua quarantena a Madeira, in Portogallo,continua a lavorare nella sua villa italiana senza perdere nemmeno un minuto. Il portoghese lunedì terminerà il suo periodo d'isolamento iniziato qualche giorno fa quand'è rientrato in Italia. Nel pomeriggio Ronaldo si è dedicato al lavoro con la cyclette, come dimostra la storia postata dallo stesso attaccante della Juventus dal suo terrazzo.