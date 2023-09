ha dimostrato di non essere solamente un attaccante capace di sfruttare la profondità o di muoversi efficacemente in area di rigore, ma anche di distribuire il pallone con abilità, girandosi di spalle alla porta e ritirandosi addirittura fino alla trequarti. Inoltre, sta gradualmente realizzando di possedere un piede destro altrettanto letale quanto il suo amato piede mancino. Come Allegri ha sottolineato: "Ai miei tempi, si facevano le partitelle con il piede invertito per migliorare. E oggi? Beh, si fa ancora lo stesso."