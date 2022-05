La sua serata è cominciata in zona mista. Solo un rapido passaggio per lui, con il sorriso sul volto ma la testa bassa, forse per sfuggire alle inevitabili domande dei cronisti pronti a tempestarlo di domande sul suo futuro, che per forza di cose sarà lontano dalla. Paulonon si è esposto, mentre lo ha fatto Francesco. Chiarissimo il pensiero su di lui dell'eterno capitano della, che già nei giorni scorsi aveva auspicato di poter fare due chiacchiere con la Joya in occasione della partita benefica di San Siro per provare a convincerlo a unirsi ai giallorossi: "La maglia numero 10? Se la vuole, gliela do volentieri. Ma non decido io", le parole pronunciate questa sera dal Pupone , che ancora una volta non ha nascosto il suo desiderio di vedere l'ormai ex attaccante della Juve nel posto che è stato suo per 25 anni.. Sponda, per la precisione, almeno se funzionerà il pressing che Beppesta portando avanti con insistenza da settimane, dopo l'annuncio del suo addio alla Juve. Se davvero sarà così, Dybala farà di San Siro la sua "casa". Intanto, il campo dello Stadio Meazza lo ha calcato già questa sera, per l'organizzato da Samuela fini benefici, una partita nel segno dell'amicizia e dell'inclusione con quasi 50 campioni di ieri e di oggi. Sulla schiena, inciso sulla maglia blu della, il numero 21, quello con il quale aveva cominciato la sua avventura all'ombra della Mole prima di prendersi sulle spalle il 10, ben più pesante, ben più carico di significato.: al cospetto di fuoriclasse come il suo ex allenatore Andrea, lo stesso Francesco Totti e Javier, ma anche Esteban, Filippoe Lilian, che qualcosa in carriera hanno vinto, la Joya è stato uno dei più acclamati al momento del suo ingresso sul rettangolo di gioco. Ad applaudirlo, sugli spalti, i tifosi di varie squadre, dai già nostalgici juventini agli speranzosi interisti, fino ai "neutrali" capaci di riconoscere il suo indiscutibile talento, magari anche curiosi di conoscere la sua prossima destinazione. Per lui la partita è durata soltanto un tempo: giusto lasciare spazio anche ad altri colleghi in una serata come questa, in cui il risultato sul tabellino poco importa. 45 minuti, comunque, gli sono bastati per mostrare qualche (timido) sprazzo di Joya, qualche lampo di quella magia che tra pochi mesi potrebbe diventare una visione abituale a Milano.. Se si accenderanno definitivamente la prossima stagione, sarà il mercato a dirlo.