Tra le anticipazioni riportate da The Athletic su Pogmentary, anche delle parole rivolte da Mino Raiola a Pogba circa un anno fa: "Dobbiamo farti sentire bene come ti senti con la Francia. Con loro [con lo United, ndr] sei diverso, capisci? Sei un altro Pogba, non è normale. Con la Francia sei il vero Pogba, il Pogba della Juventus, il Pogba che tutti amano. Col Manchester qualcosa ti blocca".