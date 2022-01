1









"Ora va preso!". Le parole di Pradé a Sportitalia hanno esaltato i tifosi della Juventus, che da giorni aspettano novità e attendono pazientemente gli sviluppi della trattativa tra Vlahovic, la Fiorentina e i bianconeri. E adesso? I problemi sono rimasti: la Juve, per prendere il giocatore, dovrebbe almeno pareggiare la richiesta della Viola, che per l'attaccante cerca più di 70 milioni di euro. Tutti subito. Senza una contropartita adatta (si era fatto il nome di Dejan Kulusevski. Tant'è: le difficoltà non spaventano i supporters sui social, che già vedono Dusan in bianconero.



Leggi i commenti nella gallery dedicata.