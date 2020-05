4









Le parole di Fabio Paratici, rilasciate in anteprima su Sky Sport, sono solo un breve estratto di una più lunga intervista che andrà in onda domani (domenica 3 maggio). Il capo dell'area sportiva della Juventus, infatti, ha lasciato intendere che, tra le possibili evoluzioni del mercato ci possa essere anche l'immobilismo, non solo la creatività e gli scambi. "​E chi dice che la stagione 2020-21 non si possa fare con le stesse squadre di quella attuale?" ha detto Paratici, in attesa ovviamente, che questa domanda/affermazione possa essere spiegata meglio nell'intervista integrale.



E' bastato però così poco per infiammare gli animi dei tifosi, non solo dei bianconeri, ma anche di altre squadre. Infatti, il mercato resta motivo di accese discussioni in ogni momento dell'anno, specialmente dopo una stagione - come quella della Juve - in cui si sono visti alcuni limiti che solo con le giuste trattative si possono superare. Tipo il centrocampo, con molti fan che sognano il ritorno di Paul Pogba. Anche se, a quanto sembra, potrebbe essere uno scenario di fantasia...