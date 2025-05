Le parole di Chiellini sull'Heysel: 'La ferita più profonda nella storia della Juve'

Giorgioera presente all'inaugurazione dell'opera commemorativa dedicata alle 39 vittime della strage dell’Heysel , situata nella nuova cittadella bianconera alla Continassa. Il dirigente della Juventus ha scritto un toccante messaggio sui social sulla strage dell'Heysel."L’Heysel resterà per sempre la ferita più profonda nella storia della Juventus, e il ricordo delle trentanove persone che persero la vita in quella assurda partita di calcio dopo 40 anni è più vivo che mai.Quella tragedia, impressa nella memoria collettiva di ogni sportivo, ha segnato un’intera generazione. Il calcio è da sempre passione e condivisione, e i suoi valori non possono in alcun modo essere oscurati dalla violenza.

La nostra responsabilità è un impegno morale, e oggi ci stringiamo nel silenzio per onorare la memoria delle vittime".