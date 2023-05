Può piacere o non piacere (e per molti tifosi bianconeri vale tuttora la seconda opzione), eppure bisogna riconoscere che ieri sera, almeno davanti alle telecamere, Leonardosi è comportato da capitano: nelle sue parole dopo la sconfitta contro ilc'erano tristezza e delusione, unite alla rabbia per la seconda stagione consecutiva, vale a dire senza trofei e motivi per sorridere. Un'analisi tutto sommato lucida, quella del difensore classe 1987, che fra le altre cose ha anche confermato la sua intenzione di restare in bianconero almeno fino alla scadenza di contratto (fissata nel giugno 2024) e ha riconosciuto, con la dovuta onestà e senza troppi alibi, come quest'anno diverse cose non siano andate come avrebbero dovuto.Ecco, a tal proposito c'è una dichiarazione in particolare che fa riflettere e spinge a mettersi sull'attenti anche in ottica futura:E ancora: "Ci sono state partite in cui potevamo fare meglio in fase di possesso, altre in cui abbiamo preso gol troppo semplici, come lunedì contro l'Empoli [...]. Poi si complica il piano della partita, in alcune occasioni, perchè si può andare in svantaggio ma le partite si possono recuperare".Bonucci, in sostanza, ha sollevato un problema riconosciuto più volte anche dagli stessi tifosi, ovvero la mancanza nella squadra di Massimilianodi un piano concreto, di unaper affrontare le partite convincente e solida a tal punto da garantire ai giocatori la forza necessaria (che in una big dovrebbe essere pressochè scontata) a non farsi scalfire da un gol preso o da un momentaneo svantaggio. Con la conseguenza che- sempre restando solo nell'ambito delle questioni di campo, senza sconfinare nelle vicende extra -Un problema, questo, da risolvere quanto prima.