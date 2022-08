Nella mattinata di oggi si è tenuta la prima conferenza stampa della nuova stagione per Massimilianoche, nella sala apposita dell'Allianz Stadium ha presentato quella che sarà la sfida di domani contro il Sassuolo di Dionisi. Tra le tante affermazioni fatte dall'allenatore livornese, non è passata inosservata questa frase: 'La Juve ha il dovere di provare a vincere'. Parole che non sono piaciute in maniera particolare al popolo juventino che, ha scelto la via dei social per replicare con commenti del tipo: 'Che tristezza. La Juve di qualche anno fa aveva il dovere di vincere, non di puntare a vincere', oppure: 'Ma qualcosa di intelligente lo dice mai'. Insomma, la stagione deve ancora prendere il via ma lo scetticismo nei confronti di Max non sembra essere svanito.