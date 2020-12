1









"Paolo non voleva andarsene, ha lottato fino all'ultimo per stare con noi, con me e le nostre figlie. Continuerà a vivere dentro di noi. Mi sono innamorata del suo sorriso che non ci lascerà mai. Se n'è andato tra le mie braccia. Nell'ultimo anno difficile, in cui ha subito anche un'operazione alla schiena, ho scoperto nuovi lati di lui, aspetti ancor più intimi e fragili. Gli sono grata per tutto. In questi momenti ha tirato fuori la sua voglia di vivere, il coraggio, non voleva proprio andarsene. Rassicurava me e le bambine, è stata una cosa che abbiamo volutamente vissuto da soli. Una persona unica, meravigliosa". Così Francesca Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha raccontato il suo Pablito ai microfoni della Gazzetta.



