Senza l’infortunio al ginocchio, per Nicolò Zaniolo si sarebbero potute aprire le porte del calciomercato. Lo sanno bene anche i betting analyst di Snai che hanno deciso di aprire una scommessa sulla sua prossima squadra. A scatenare i bookmaker sono bastate le dichiarazioni del suo agente Claudio Vigorelli che ha confermato l’interesse di tutti i top club, compresa la Juventus. Poche parole hanno indotto i trader di Snai ad inserire proprio la squadra bianconera come l’ipotesi più accreditata nel futuro di Zaniolo, dopo la permanenza alla Roma che è pagata 2,25 volte la posta. L’eventuale approdo alla corte di Andrea Pirlo, entro il 12 settembre 2021, riferisce Agipronews, è offerto a 4,00, davanti a Inter (6,00) e Milan (12,00). Ma l’esplosione alla Roma, dove una volta superato l’infortunio proverà a consacrarsi definitivamente, è stata notata anche all’estero. Una partenza in direzione Real Madrid o Paris Saint Germain è fissata in lavagna a 15,00, mentre le alternative si chiamano Bayern Monaco e Barcellona, entrambe quotate a 18,00. A sorpresa in lista c’è anche la Lazio ma la valutazione di 50,00 dimostra che si tratta più che altro di una "provocazione" dei bookmaker.