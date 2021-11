Due vittorie in una settimana. La Juve non è bella ma vince contro la Fiorentina e si rilancia prima della sosta. Questo, oggi, basta. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Dà sempre l'impressione di viaggiare su ritmi da amichevole mentre tutt'intorno è gara allo sprint. Tira una volta nella ripresa perché per un attimo non si schiaccia tra centrocampo e difesa.Dal Corriere dello Sport:Rilanciato dopo le stilettate in conferenza stampa di Allegri, non sfrutta l’occasione. Si fa notare per un tiro alto nella ripresa e per qualche ripiegamento.Dalla Gazzetta dello Sport:Rabiot 5 - Forse paga il ruolo ibrido. Di base fa l'esterno sinistro nel 4-4-2, di fatto si accentra a seconda degli eventi. Gli esiti sono incerti: non lascia segni, non crea, non conclude. Troppi "non".